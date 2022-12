Emma Bunton anhela reunirse de nuevo con las Spice Girls

Emma Bunton, exintegrante del grupo Spice Girls, estaría encantada de poder reunirse de nuevo con el resto de miembros de la banda -Victoria Beckham, Mel B, Geri Halliwell y Mel C- y de hecho lo haría sin pensarlo si tuviera oportunidad, pero cree que será difícil repetir la última actuación conjunta que llevó a cabo el grupo durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

"No es algo de lo que hayamos hablado. Me gusta trabajar junto a las chicas, estaría encantada de intentarlo de nuevo. Pero es una cuestión de tiempo, lo conseguimos en los juegos olímpicos, ¡pero es algo bastante difícil de repetir!", reveló la cantante a la agencia BANG Showbiz.

Publicidad

Emma, que en la actualidad ejerce como locutora de radio, reconoció que es complicado ponerse en contacto con sus excompañeras debido a sus apretadas agendas.

"Es muy difícil debido a que tenemos nuestras propias familias. Las veo siempre que puedo. El otro día hablé con Mel C y hace un par de semanas vi a Geri".

Pero que no se vean no quiere decir que no puedan volver a hacer otro tipo de cosas juntas. De hecho, tras el éxito que tuvo la subasta de la ropa de Victoria -cuyas ganancias se destinaron a la organización benéfica mothers2mothers- la ex Spice Girl tiene claro que algún día saldrán a la venta las pertenencias de la banda.

"Sí, estoy segura de que ocurrirá algún día. Tendré que hurgar en los recuerdos que tengo en casa de mi madre".