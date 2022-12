Emily Deschanel da a luz a su segundo hijo

La protagonista de la serie 'Bones', Emily Deschanel, ha dado a luz a su segundo hijo, un niño que viene a completar la idílica familia que ha formado junto a su marido David Hornsby y su pequeño Henry (3), tal y como ha confirmado el representante de la actriz.

Emily, que anunció su embarazo el pasado mes de diciembre, todavía no ha revelado ningún detalle sobre el nacimiento del bebé o cuál será su nombre.

La intérprete siempre se ha considerado muy afortunada por poder compaginar su trabajo con la educación de su pequeño Henry, quien siempre le acompaña durante las jornadas de grabación de su famosa serie televisiva.

"Tengo una niñera maravillosa que está conmigo todo el rato, todos los días. Henry me acompaña al set de rodaje y se queda detrás de las cámaras. No puedo decir que permanezca en silencio todo el tiempo, pero estoy en una situación privilegiada que me permite ver a mi bebé durante el día. No puedo imaginarme cómo sería dejarle en casa a esta edad. Pero sé que muchos de mis amigos que tienen trabajos más comunes no pueden llevarse a sus bebés con ellos, así que me siento muy, muy afortunada", confesaba la actriz al portal Mom.Me.

Por su parte, la hermana de Emily, la también actriz Zooey Deschanel -famosa por su papel en la serie 'New Girl'-, está esperando su primer hijo junto a su prometido, Jacob Pechenik, y está previsto que dé a luz este verano.

"Jacob y yo estamos encantados. Estamos muy emocionados ante la perspectiva de conocer a nuestro pequeñín", confesaba Zooey a la revista PEOPLE.