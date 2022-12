Emilio Estefan revela cuál es la clave de su éxito

Inmerso en una eterna luna de miel con Gloria Estefan que ya dura más de 35 años, el productor musical Emilio Estefan asegura que el éxito de su matrimonio se entiende no solo por el amor que siente por su esposa, sino por el hecho de que la cantante cubana se ha convertido además en su socia perfecta en el mundo de los negocios.

"Gloria es mi socia. Es genial tener una compañera a la que amas y respetas en todos los sentidos, pero lo mejor es que a pesar de llevar más de 35 años casados todavía estamos enamorados. Esa es la clave", confesó el empresario durante una entrevista al periódico South Florida Business Journal.

Además, el empresario no dudó en compartir públicamente uno de los trucos que a día de hoy sigue empleando para mantener encendida la llama del amor en su matrimonio, un consejo aplicable a cualquier relación de pareja.

"Dile que sí a todo lo que te pregunte, así tendrás una vida estupenda", aseguró entre risas.

Aunque el éxito y la rentabilidad inunda la vida de la familia Estefan, tal y como queda patente con el imperio que ambos artistas han creado bajo el nombre 'Estefan Enterprises' --engloba desde productoras musicales hasta hoteles y restaurantes--, el inicio de esta aventura empresarial y artística no fue nada sencillo para la pareja de emigrantes cubanos.

"Cuando éramos pobres, Gloria y yo teníamos muchos sueños y ella siempre me decía que los haríamos realidad. Me decía: '¡Vamos a hacerlo!'", reveló el magnate discográfico.

Unos deseos que finalmente cumplieron gracias al incesante esfuerzo del matrimonio por triunfar en el mundo de la música, un sector que se les acabó quedando pequeño y que motivó que los Estefan extendieran sus actividades a otras áreas como la hostelería o el séptimo arte, convirtiéndose en dos de los latinos más influyentes de Estados Unidos.

"He hecho realidad todos mis sueños en este país porque he trabajado muy duro y me he dejado el corazón y la piel en ello", confesó el empresario al mismo diario.

Por: Bang Showbiz