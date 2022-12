Emilia Clarke no soporta las escenas de sexo

La actriz de 'Juego de tronos' Emilia Clarke sufre cada vez que ve una escena de sexo demasiado gráfica en pantalla porque para ella 'menos es más'.

"Las escenas de sexo deberían ser más sutiles. Soy británica, así que lo paso fatal con todas esas cosas, no puedo soportarlo. No me gusta que me restrieguen ese tipo de escenas por la cara y siempre he pensado que sugerir es mucho más excitante que el acto en cuestión. La mayoría de las escenas de sexo que ves en las películas o en la televisión son gratuitas y generalmente solo están ahí para atraer a la audiencia. En pantalla, cuanto más sutil, mejor", explica la intérprete al periódico Daily Mail.

Por esa misma razón Emilia habría informado a los creadores de 'Juego de tronos' de que no piensa volver a realizar desnudos en la serie.

"Una de las chicas que tuvo que quitarse la ropa más a menudo en las primeras temporadas ahora no lo hace nunca porque les dijo: 'Quiero que me conozcan por mi talento interpretativo y no por mis pechos'", explicaba su compañera de reparto Oona Chaplin en el periódico The Telegraph, refiriéndose supuestamente a Emilia.

Pero su reticencia a realizar escenas con poca ropa en una serie repleta de desnudos integrales no es lo único por lo que deben preocuparse los productores de la serie, ya que Emilia también tiene tendencia a desvelar detalles de la trama cuando lleva unas copas de más.

"[¿Qué si adelanto cosas a mis amigos?] Depende de cuántas copas lleve. Cuando se lo cuento a mi hermano él me dice 'cállate'. Muy a menudo se enfadan porque no quieren saberlo", confesaba Emilia en BBC Radio 1, donde reconoció sin embargo que no conocía los detalles de las futuras tramas: "Si lo supiera, lo contaría, pero no lo sé. No nos lo cuentan".