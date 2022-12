Emilia Clarke desvela la trama de 'Juego de Tronos' cuando está borracha

La actriz Emilia Clarke (28) -que interpreta a la Madre de Dragones Daenerys Targaryen en la popular serie 'Juego de Tronos'- disfruta desvelando la trama de la serie a sus amigos y familiares, pese a que a ellos les molesta profundamente.

"[¿Adelanto cosas a mis amigos?] Depende de cuántas copas lleve. Cuando se lo cuento a mi hermano él me dice 'cállate'. Muy a menudo se enfadan porque no quieren saberlo", señaló Emilia a Nick Grimshaw en BBC Radio 1.

Sin embargo, la intérprete reconoce que de las últimas novedades ni ella está al tanto.

"Si las supiera, las contaría, pero no las sé. No nos lo cuentan", afirmó.

Que no es nada discreta queda claro también cuando habla sobre por qué se le ha visto recientemente con muletas.

"Tengo una fractura por sobrecarga en la cadera. Me gustaría decir que me la hice practicando parkour o haciendo algo brillante, como tirar una pared, pero en realidad simplemente me he resbalado. Es muy aburrido. Hacia el final del periodo de promoción voy a tener que inventarme la historia más triste jamás contada", bromeó la actriz.