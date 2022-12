Emilia Clarke bailó 'Los pajaritos' en el casting de 'Juego de Tronos'

La actriz Emilia Clarke aún no comprende cómo pudo conseguir el papel de Daenerys Targaryen en la exitosa serie 'Juego de Tronos' después de hacer el ridículo por culpa de una sobredosis de azúcar durante su audición.

"Durante las tres semanas previas al casting no tomé nada de azúcar para tener el mejor aspecto posible. Cuando entré en el auditorio repleto de ejecutivos de la cadena HBO me dieron una cocacola, así que empecé a subirme por las paredes. Cuando terminé mi escena miré hacia las butacas y, en medio de un silencio sepulcral, pregunté: '¿Hay algo más que pueda hacer?'. Y entonces David Benioff [creador de la serie] me contestó -más tarde me enteré de que era una broma- muy serio: 'Podrías bailar un poco...'. Así que bailé 'Los pajaritos'", reveló la intérprete a The Sunday Times.

Pero su espontánea acción no fue el único momento bochornoso de la audición de Emilia, que también tuvo la mala suerte de caerse por las escaleras frente a todos los presentes.

"Después de 'Los pajaritos' hice el robot. Y después me caí mientras intentaba subir las escaleras. La antítesis total de Daenerys. David y Dan Weiss [responsables de la ficción televisiva] estaban considerándome para una serie para la que necesitaban recaudar un montón de dinero, y yo me puse a bailar el maldito robot...".