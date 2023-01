Emeraude Toubia vivía en una casa 'con otras 12 chicas' antes de triunfar

El grupo de jóvenes estrellas latinas que triunfan en Hollywood tiene una nueva integrante: Emeraude Tobia, que va camino de convertirse en uno de los rostros de moda de la pequeña pantalla -siguiendo los pasos de los mexicanos Eiza González y Diego Boneta- gracias a su papel en la serie 'Shadowhunters: The Mortal Instruments'. Pero a pesar de su actual fama, Emeraude sabe bien lo duro que resulta abrirse camino en la industria del entretenimiento, ya que sus primeros trabajos en el mundo de las telenovelas la obligaron a mudarse siendo aún muy joven a Miami, donde compartió casa con otras doce chicas.

"Mi mamá es mexicana y mi papá es libanés. Yo nací en Canadá, pero crecí en Brownsville, Texas (Estados Unidos), que está en la frontera con México. Mi sueño era llegar a la capital, así que a los 18 años audicioné para el concurso 'Nuestra Belleza Latina', y de ahí me fui a Miami a vivir en una casa con otras doce chicas. Esa experiencia fue algo que me abrió los ojos a muchas cosas, me enseñó lo que era la disciplina y luchar por lo que uno quiere, y que las cosas no te vienen fácil", reveló la joven en una entrevista a Terra TV.

Ahora la intérprete de 26 años siente una "gran responsabilidad" para representar a la comunidad latina en Estados Unidos.

"Mi papel [en 'Shadowhunters'] no fue escrito para una latina, así que es una gran responsabilidad, especialmente ahorita que se está hablando mucho de los mexicanos y de los latinos. Siento que tengo que dejar el nombres de las latinas y de los latinos en general muy alto", explicaba en una entrevista al programa 'Top Trending'.

Pero la carrera de Emeraude no es lo único que ha dado que hablar en los últimos meses. A nivel sentimental se le ha relacionado en varias ocasiones con el cantante Prince Royce, aunque ella prefiere mantener su vida personal en un discreto segundo plano.

"Es un chico al que quiero mucho y admiro y tenemos una relación muy bonita. Lo conozco desde hace mucho tiempo y a mí me gustaría que no me relacionaran siempre con él. Me gustaría que la gente me conociera como persona y como actriz", aseguraba tajante en el programa 'Showbiz' de la cadena CNN en Español.