Elton John compuso su nuevo disco pensando en Lindsay Lohan

El cantante británico Elton John reconoce haberse inspirado en la actriz Lindsay Lohan para escribir la canción que dará título a su nuevo álbum, 'The Diving Board' --que trata del peligro de alcanzar la fama a una temprana edad.

"Podría ser [mi nuevo trabajo] un resumen de mi carrera porque el disco trata sobre jóvenes que alcanzan el éxito y se tiran de cabeza hacia lo desconocido. ¿Qué pasará? ¿Sobrevivirán? ¿Serán víctimas de su propia fama? ¿Tratará alguien de destrozar su carrera? Puede parecer que hablo de mi propia vida pero la realidad es que me fijé mucho en Lindsay Lohan cuando estaba escribiendo", declaró el cantante al diario The Sun.

El ya veterano intérprete tuvo que hacer frente a su adicción a la cocaína durante su carrera profesional y a la polémica que supuso declararse homosexual en los años 80, y por ello admite sentir mucha simpatía por Lindsay, quien según el cantante ha visto eclipsado su talento por su reputación de chica guerrera.

"Me duele pensar en Lindsay porque tiene un talento enorme y no ha sabido aprovecharlo. Sólo se habla de su locura y de sus fiestas, y nadie se acuerda de que fue el trabajo lo que la dio a conocer. Muchos artistas se pierden por culpa de la fama y se olvidan de quiénes son", declaró recientemente el intérprete al Mail on Sunday.

Por: Bang Showbiz