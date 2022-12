Elton John ayuda a un niño a escapar de Ucrania

Elton John ha vuelto a demostrar su solidaridad con los más desfavorecidos ayudando a un pequeño ucraniano de tan solo 6 años llamado Lev Ageyev, a su hermano Artyom (7) y a su abuela Yulia Ageyeva, a escapar de Mariupol (Ucrania), zona amenazada por los rebeldes prorrusos.

El músico mantiene desde hace tiempo una estrecha relación con la familia del pequeño Lev, a quien el artista - que tiene dos hijos adoptados, Zachary (3) y Elijah (1), junto a su pareja, el cineasta David Furnish- intentó acoger en 2009, por eso Elton no dudó en ponerse en contacto con su amiga la empresaria Olena Franchuk, para que le ayudase a sacar al pequeño Lev y su familia del país.

"Quiero dar las gracias a Dios por enviar a alguien que nos ha ayudado", agradecía Yulia tras escapar de Mariupol el pasado sábado.

Las estrictas leyes ucranianas impidieron que la estrella británica pudiera adoptar al pequeño Lev, a quien encontró en un orfanato siendo tan solo un bebé, debido a su edad -62 en 2009- y a su orientación sexual, pero la negativa del gobierno ucraniano no consiguió que Elton se desvinculase del niño.

"Me habría encantado poder adoptarlo. Me ha robado el corazón. No le abandonaré nunca", señalaba en una rueda de prensa en 2009.

A principios de este mismo año, poco después de estallar el conflicto entre las fuerzas ucranianas y los separatistas prorrusos, la propia abuela del pequeño ya pidió ayuda al cantante ante el temor de que la situación se agravase.

"He sacado a Lev de la guardería hasta que esta situación termine. Sé que él [Elton] quiere a Lev y nos preocupa lo que pueda pasar, así que apreciaríamos cualquier ayuda que nos pudiera prestar", señalaba Yulia.