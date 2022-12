Elsa Pataky tiene el secreto para combatir la celulitis

A sus 37 años y tras haber dado a luz a sus gemelos, la actriz Elsa Pataky podría presumir con orgullo de seguir siendo una de las mujeres más atractivas y deseadas de la crónica social, pero en vez de recrearse en las bondades de su físico y de su afortunada genética, la artista prefiere ayudar a sus cientos de admiradoras a disfrutar de una figura tan esbelta como la suya y, sobre todo, a combatir los problemas de celulitis que ella parece no haber sufrido nunca.

"Me habéis preguntado mucho por la mejor forma de prevenir y evitar la celulitis, siempre he dicho que la clave para mantener la línea y el mejor anticelulítico posible es el ejercicio intenso y la dieta más saludable que podáis seguir. Creo que sin esos dos elementos es difícil no encontrarte en su camino. Aunque también hay que tener en cuenta el factor genético, que influye bastante", explicó la intérprete madrileña a las seguidoras de su blog 'Elsa Pataky Confidential', que se encuentra en la edición digital de la revista Glamour.

Además de anunciar que en las próximas semanas compartirá algunos secretos de la idílica vida familiar que mantiene con el actor Chris Hemsworth y sus tres hijos -detalles limitados al plano gastronómico y a su pasión común por la cocina-, la extrovertida Elsa demuestra ante todo que se ha propuesto disparar la confianza y la autoestima de sus lectoras con todo tipo de mensajes de aliento que, de alguna forma, se identifican con la triunfal trayectoria que cultiva desde su traslado a Los Ángeles.

"Cuando tienes muy claro lo que quieres ser y, además, te gusta y te apasiona tu vocación, siempre debes luchar para conseguirlo pese a las dificultades y lo que algunos puedan decir de ti. Yo he tenido claro el rumbo que he querido dar a mi vida desde el principio y he hecho todo lo posible para conseguir lo que he logrado en estos últimos años. Mi lema es no rendirse nunca y ser muy positiva. ¡Persigue tus metas!", aseguró la optimista actriz en su espacio, lo que contrasta con el hecho de que Elsa parece haber dejado su carrera cinematográfica en un segundo plano para responsabilizarse de las obligaciones domésticas.