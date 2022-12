Elsa Pataky sufre los inconvenientes de tener familia numerosa

Aunque las satisfacciones que le reporta su estabilidad en el plano doméstico compensan con creces la vida tan ajetreada que lleva hoy en día, lo cierto es que desde la llegada de sus mellizos Tristan y Sasha (3 meses), la actriz Elsa Pataky tiene que hacer frente a las mismas dificultades que cualquier otra madre de familia numerosa, un reto que en su caso se ve intensificado por los cuidados continuos que aún requiere su primogénita India Rose (2 años).

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta estos días Elsa en su faceta maternal reside en la ardua tarea de acomodar a su extensa prole cada vez que pretende disfrutar de uno de los escasos días soleados de Londres, la ciudad donde reside en la actualidad junto a su marido Chris Hemsworth. De hecho, la misma intérprete confiesa que no está encontrando precisamente facilidades a la hora de disfrutar de la amplia oferta gastronómica de la capital británica, por culpa de la falta de espacio para "aparcar" el voluminoso cochecito de sus pequeños en cualquier cafetería o restaurante al que acude.

"No creáis que es fácil encontrar sitios en los que entremos toda la familia. Más de una vez hemos tenido que aparcar los cochecitos de los niños en la calle, o llevar directamente las sillas del coche para que pudiéramos caber todos", confesó la actriz en su blog de la revista Glamour.

Sin embargo, estas pequeñas incomodidades no han conseguido hacer que Elsa lamente su decisión de tomarse un descanso en el terreno profesional para dedicarse por completo a cuidar de sus pequeños en sus primeros años de vida.

"Ahora mismo el gran papel de mi vida es el de madre. Me siguen enviando proyectos que estoy estudiando, aunque tendría que ser algo muy, muy interesante para hacer que me separe de mi familia", aseguraba la artista recientemente por medio de su espacio virtual, pero dejando claro que tiene pensado regresar a la gran pantalla en cuanto pueda compaginar las responsabilidades de ser madre y actriz al mismo tiempo. "Dentro de un tiempo, sí que me planteo volver", matizaba.