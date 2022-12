Elsa Pataky solo tiene ojos para su familia

La actriz Elsa Pataky podría presumir de formar parte del selecto grupo de intérpretes españoles que han conseguido hacerse un hueco en la meca del cine, un codiciado sueño que, sin embargo, la madrileña ha aparcado temporalmente para poder dedicarse exclusivamente a cuidar de la adorable familia que ha formado junto a su marido Chris Hemsworth.

Esa es la razón por la que, pese a las suculentas ofertas de trabajo que ha venido recibiendo últimamente, Elsa ha decidido tomarse un descanso en el terreno profesional para disfrutar de los primeros años de vida de su primogénita India Rose (2) y de los mellizos Tristan y Sasha (3 meses), ya que en su escala personal de valores su rol de madre es más importante que cualquier producción hollywoodiense.

"Ahora mismo el gran papel de mi vida es el de madre. Me siguen enviando proyectos que estoy estudiando, aunque tendría que ser algo muy, muy interesante para hacer que me separe de mi familia", confesó la actriz en su blog de la revista Glamour, aunque dejando claro que no se trata de una decisión permanente: "Dentro de un tiempo, sí me planteo volver".

Una de las escasas ofertas que podrían llevarle a ser un poco más flexible en su dinámica familiar tiene que ver con un hipotético posado para la edición estadounidense de la revista Playboy, una idea que entre otras cosas le ayudaría a exhibir con orgullo su tonificada figura posparto.

La artista no ha confirmado en ningún momento que esté dispuesta a comercializar con su atractiva anatomía para que las puertas del mundo del espectáculo vuelvan a abrirse de par en par, pero alguno de sus allegados ya ha dejado entrever que la mera consideración del proyecto habría alterado levemente la armonía que reina en su matrimonio, ya que el guapo Chris Hemsworth no aceptaría que una madre de tres niños acabara en la portada de la revista para adultos más famosa del mundo.

"Elsa le aseguró que sería un paso adelante en su carrera, pero Chris no quiso ni oír hablar del tema. Dejó muy claro que le parecía muy inapropiado que una mujer con unos hijos tan pequeños apareciese desnuda en la portada de una revista", aseguraba una fuente a la revista Star.