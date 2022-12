Ellie Goulding quiere ser chica Bond

A pesar de que al final será Sam Smith y no Ellie Goulding quien interpretará el tema central de la película 'Spectre' -su nombre llegó a sonar como posible-, la cantante británica estaría dispuesta a ser chica Bond en la cinta del famoso 007. Eso sí, preferiría tener un rol de mujer fuerte más que de mero interés amoroso.

"Creo que sería una buena chica Bond, si te soy sincera. Puedo pelear. Estoy muy en forma. Soy muy fuerte. Y me sé arreglar bien. Creo que con eso en mente, ¿por qué no? No recuerdo en cuál de las películas fue pero en una salía Pierce Brosnan con una chica que tenía las piernas alrededor de él, y mientras él pensaba que iban a hacer alguna travesura, ella comenzaba a apretar intentando matarle. ¡Me encantaría hacer eso!", confesó la artista en Heat Radio.

Y no hay que descartar nada, porque aunque Ellie esté ahora centrada en su música, le gustaría probar en algún momento en el mundo de la interpretación.

"He pensado sobre ello. Ahora mismo estoy muy ocupada, pero igual en algún momento lo haría. Lo he hecho toda mi vida. En el colegio siempre quería estar en las obras de teatro, y luego hice Shakespeare y mucho teatro físico. Lo estudié en la universidad. No es que eso te haga buen actor pero no siento que sea algo ajeno a mí", aseguró Ellie en la emisora.