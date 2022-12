Ellen DeGeneres ya no es más influyente en la comunidad gay

La presentadora de televisión Ellen Degeneres ha perdido la primera posición en la lista anual de los 50 Más Poderosos que cada año elabora la revista Out -que clasifica a las personalidades gays, lesbianas, bisexuales y transexuales más poderosas e influyentes del momento- a manos del director ejecutivo de Apple, Tim Cook, que ha conseguido desplazarla a un segundo puesto.

Entre los cinco primeros se encuentran la presentadora del canal de noticias MSNBC Rachel Maddow, la senadora de Estados Unidos Tammy Baldwin y el presentador de la CNN Anderson Cooper. La actriz transexual de la exitosa serie 'Orange is the New Black', Laverne Cox, se ha quedado en el noveno puesto, una posición por delante del presentador del programa 'Watch What Happens: Live', Andy Cohen.

Ryan Murphy, creador de 'Glee', aparece en el decimoprimer puesto, y tras él se encuentra una de las actrices de su serie musical, Jane Lynch.

Otros de los nombres conocidos que se han colado en la lista son los de los actores Neil Patrick Harris y Zachary Quinto, los directores Lee Daniels y Bryan Singer, los músicos Sia y Frank Ocean, la actriz Ellen Page y los diseñadores Michael Kors, Alexander Wang y Tom Ford.

Para hacer la clasificación anual, la publicación utiliza un criterio basado en la "influencia política, la visibilidad en los medios y el impacto en la economía y visión del mundo" de los seleccionados.

Bang Showbiz.