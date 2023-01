Ellen DeGeneres es la casera de Nick Jonas

El cantante Nick Jonas vive en una casa propiedad de Ellen DeGeneres, motivo por el que el excomponente de los Jonas Brothers está más que temeroso de que la presentadora pueda sacar a la luz sus hábitos más sucios.

"No sé si alguien lo sabe, probablemente no, pero soy tu casera", contó la propia Ellen en su programa, 'The Ellen DeGeneres Show', este jueves.

Nick siente tal respeto por la casa alquilada que cuida con mimo el mobiliario.

"Todo el mundo que viene a mi casa usa posavasos para que no se queden marcas en las mesas, lo cual está bien. Me pongo muy nervioso cuando estoy ahí porque sé que voy a venir al programa y si hay algún problema con la casa, no estará bien", confesó el joven de 23 años.

El cantante no solo paga su alquiler rigurosamente sino que además dejó una sustanciosa suma de dinero en depósito para pagar posibles destrozos en la vivienda.

"Eres un buen inquilino. Pagas a tiempo", confirmó Ellen.

La cuidada casa aparece en el nuevo libro de diseño de interiores de Ellen, 'Home', que saldrá a la venta la semana que viene, algo que tiene entusiasmado a Nick.

"Me hiciste sentir genial. Es surrealista, vivir en una de las casas que aparecen en el libro. ¡Es muy extraño!", aseguró Nick.