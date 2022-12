Elle Macpherson adora ejercer de madrastra

La modelo y diseñadora de lencería Elle Macpherson ha visto aumentar su familia tras su matrimonio en agosto de 2013 con Jeffrey Soffer a través del cual se ha convertido en la madrastra de los tres hijos del magnate, una experiencia que define como el "mayor de los regalos" ya que para ella no existe ninguna diferencia entre ellos y sus dos hijos biológicos, Flynn (16) y Cy (11), que comparte con su exmarido Arpad Busson.

"Convertirme en madrastra ha sido el mayor de los regalos y aprecio mi relación con los cinco niños más que cualquier otra cosa. Creo que el amor hace maravillas a todas las mujeres. Ser madre es el mayor de mis logros y mis hijos son la mejor prueba de ello", explicó a la revista WHO.

Publicidad

La australiana, que se ganó el sobrenombre de 'El cuerpo' por su espectacular figura durante su época como modelo, no teme en absoluto al paso del tiempo y no tiene ningún reparo en admitir que recientemente ha cumplido los 50, una cifra que no le ha dado ningún quebradero de cabeza ya que es demasiado feliz con su vida como para preocuparse por ello.

"Nunca me paré a pensar realmente que iba a cumplir 50. Me siento amada, feliz, sana y equilibrada. Me siento bien por dentro, que para mí es más importante que el aspecto exterior que pueda tener", confesó.

Sin embargo, pese a que la diseñadora no ha sufrido ninguna crisis existencial tras comenzar su quinta década de vida, sí que reconoce que se emocionó hasta las lágrimas con un vídeo casero creado por su familia y amigos para desearle un feliz cumpleaños.

"Hasta el cuarto intento no fui capaz de verlo entero por culpa de las lágrimas. Fue un regalo maravilloso", aseguró.