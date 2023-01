Ella es Isabela Moner, conocida como la Megan Fox peruana

La actriz Isabela Moner (14) es ya famosa en Estados Unidos gracias a su papel en la serie '100 Things To Do Before High School' de Nickelodeon, pero en breve podría convertirse en una estrella a nivel internacional si se confirman los rumores de que será la nueva 'chica' de 'Transformers' en la quinta entrega de la franquicia, un papel que antes que ella interpretaron Megan Fox, Rosie Huntington-Whiteley y Nicola Peltz.

Pero, ¿quién es en realidad Isabela? Además de su trabajo en televisión, la joven también tiene un canal en YouTube con más de 32.000 suscriptores en el que publica vídeos suyos versionando canciones, tutoriales de maquillaje y 'vlogs' de su vida diaria.

Publicidad

Aunque en sus vídeos prefiere hablar en inglés, Isabela -que vive en Ohio (Estados Unidos) junto a sus padres y sus dos hermanos- es bilingüe y se considera más peruana, país natal de su madre, que estadounidense.

"Soy mitad peruana y mitad de Ohio. Me gustaría poder decir que soy 100% peruana, siempre he sentido que lo soy", explica ella misma en uno de sus vídeos de YouTube.

Durante su infancia, Isabela tuvo serios problemas en el colegio por culpa de su falta de fluidez en inglés, lo que le llevó a negarse a hablar en español durante una larga temporada hasta que consiguió dominar completamente la gramática y la pronunciación inglesa.

"Mi primer idioma era el español porque prácticamente toda mi familia se mudó de Perú a Ohio, así que crecí rodeada de comida, tradiciones, libros y música hispana. Pero precisamente por eso cuando me hice mayor lo pasé mal: mi inglés no era perfecto y no pronunciaba bien algunas palabras. Además, decía las cosas al revés porque en español [el orden de los sustantivos y adjetivos] es al revés. Mis profesores pensaban que era 'lenta' porque se me daba muy mal la gramática. Durante un tiempo me negué en rotundo a hablar en español, con quien fuera".

Publicidad

Ahora la joven se arrepiente de haberse avergonzado de sus raíces latinas, por lo que desde sus redes sociales siempre anima a sus seguidores a sentirse orgullosos de ellos mismos.

"Solo hablaba inglés y desearía no haberlo hecho. Desearía haber sido consciente de lo importante que es estar orgulloso de uno mismo y de tus orígenes. Perdí parte de mí misma porque permití que me afectara lo que otra gente decía de mí".

Publicidad

Por: Bang Showbiz