Elizabeth Hurley teme que su hijo sea un adolescente 'insoportable'

La actriz Elizabeth Hurley tiene la esperanza de que su hijo Damian (13) -fruto de su fallida relación con Steve Bing- no sea un adolescente tan "insoportable" como lo fue ella, aunque en el fondo no se hace demasiadas ilusiones al respecto.

"Acaba de entrar en la adolescencia, así que todavía no he tenido que pasar por esos horribles años de adolescente, pero yo fui una adolescente insoportable, así que espero que no haya salido a mí en ese sentido", confesó la intérprete a la revista new!

Por el momento, el hijo de Elizabeth es un joven "encantador" que mantiene una relación muy cordial con su madre.

"Todavía piensa que soy maravillosa, pero sé que eso podría cambiar en cualquier momento. Acaba de cambiarle la voz, así que sé lo que me espera y todo el mundo me repite lo mismo: 'Ya verás'. Tengo por delante unos años bastante complicados, pero ahora mismo es un encanto. Pero bueno, yo soy madre soltera y él es hijo único en una familia monoparental, así que estamos muy unidos. Más bien yo soy la que le dice: 'Deberías soltarme la mano, ya estamos cerca del colegio'. Y él me dice: 'Me da lo mismo'".