Elizabeth Hurley no soportaba el carácter gruñón de Hugh Grant

Los amigos de la actriz Elizabeth Hurley decidieron poner un divertido mote a su exnovio, el también actor Hugh Grant, debido a su carácter malhumorado y a sus continuos cambios de humor: Grumplestilskin (similar al nombre del duende irritable y cruel de Shrek).

La relación de Elizabeth y Hugh duró 13 años, hasta su separación en mayo del 2000, pero aún hoy continúan siendo amigos.

"Mis amigos solían llamarle Grumplestiltskin. Es muy gruñón. Es algo que encontraba entrañable pero no 24 horas al día. [Hugh] sigue siendo mi mejor amigo a día de hoy pero... realmente era muy molesto. Le quiero, pero es muy molesto", explicó Elizabeth durante su paso por el programa de televisión 'Watch What Happens: Live'.

A pesar de que Elizabeth no soporta la personalidad gruñona de Hugh, la actriz no tiene queja alguna sobre las habilidades de su ex en la cama, pues no dudó en ponerle la nota más alta cuando le preguntaron cómo calificaría sus proezas sexuales.

"En una escala del uno al diez, ¿cómo de bueno era Hugh Grant en la cama?", preguntó el presentador Andy Cohen, a lo que la actriz respondió sin dudar: "¡Diez! Estuve con él durante 13 años".