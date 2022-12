Eliza Dushku, obligada a ceder su habitación de hotel a One Direction

La actriz de 'Buffy, cazavampiros' Eliza Dushku lleva dos meses en Pittsburgh grabando la serie 'Banshee', donde ha ocupado la misma habitación de hotel durante todo este tiempo, pero el pasado viernes tuvo que cambiar para dejar paso a One Direction, quienes iban a actuar este domingo en la ciudad.

Junto a una foto de un carrito transportando dos maletas, cuatro cajas, una bolsa y una almohada, Eliza escribió en Instagram: "No te preocupes One Direction... Es genial tener que dejar mi habitación de hotel en la que llevo dos meses para que tengáis LA PLANTA ENTERA. #Vidanómada #Guerrasdehotel #Problemasdeactores#Qué haréispormídespués. Me ha llevado dos horas cambiarme este viernes por la mañana antes del trabajo ¡Pasadlo bien en Pittsburgh".

Sin embargo, Eliza reconoció más tarde que realmente el cambio no le importaba siempre que ellos le devolvieran el favor.

"Era una broma One Direction, está todo bien. Siempre que... ¿entradas y fotos para el hijo de mis amigos? Y para que conste, me encanta mi hotel en Pittsburgh y todos y cada uno de los miembros del personal. No fue su culpa", añadía la intérprete en otro post.

Al hilo de los mensajes, uno de los fans comentó a Eliza que debería sentirse "honrada" por haber dejado su habitación a la banda de música: "Honestamente, yo me sentiría honrado de dejar mi habitación a los chicos".

A lo que respondió otro fan: "El mundo se ha vuelto loco cuando una banda salida de 'Factor X' recibe mejor tratamiento que una leyenda de 'Buffy'".