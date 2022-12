El talento secreto de Becky G: 'Sí, soy rapera y me gusta hacer ganchillo'

La cantante Becky G tiene una afición oculta que no dejará indiferente a nadie: hacer ganchillo. Con tan solo 9 años la intérprete aprendió a hacer tejer gracias a las lecciones de su abuela y ahora es capaz de hacerse sus propios gorros y bufandas.

"Es muy, muy raro, pero con 9 años aprendí de mi abuela a hacer ganchillo. Así que ahora sé cómo tejer mantas, gorros, bufandas y todo ese tipo de cosas. Es verdad que en este momento no le dedico demasiado tiempo, pero pasé por una fase durante el instituto en la que estaba muy centrada en ello. Hacía modelitos y ropa para mis Barbies. Era algo bastante extraño, pero que me divertía mucho. Sí, soy rapera y me gusta hacer ganchillo", explica la intérprete al portal Pop Sugar.

Puede que Becky consiga encontrar hueco en su apretada agenda para retomar su original afición ahora que su relación con el cantante Austin Mahone ha llegado a su fin, tal y como confirmó el propio joven en la presentación de su estatua de cera en el museo Madame Tussauds de Nueva York.

"Sí, hemos roto", declaró el artista a los medios sin dar más detalles.

La ruptura de los dos jóvenes ha supuesto una sorpresa para todos sus fans, ya que hace unas semanas la propia Becky se deshacía en elogios hacia Austin asegurando que era su "mejor amigo" y un chico "muy atractivo".

"Siempre me había parecido muy, muy atractivo, de eso no cabe duda. Pero estoy muy agradecida de que pudiésemos construir una verdadera amistad antes que nada. Creo que es algo importante porque, dedicándonos a esto, no tenemos tiempo que perder. Es agradable estar con alguien en quien sabes que puedes confiar y que tiene los mismos intereses que tú, y con quien puedes hablar básicamente de cualquier cosa. [Austin] es básicamente mi mejor amigo", revelaba la intérprete a la revista Latina el pasado mes de julio.