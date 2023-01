El rapero Tyga está 'devastado' tras la muerte de uno de sus guardaespaldas

Cuando Arlester se bajó de su coche para comprobar si el resto de los implicados en la colisión se encontraban a salvo fue atropellado por otro vehículo y murió a consecuencia del impacto, según informa el portal TMZ.

Un portavoz del joven rapero ha asegurado que este se ha quedado "devastado, sorprendido y con el corazón roto" después de enterarse de la terrible noticia, tras lo cual ha querido rendirle tributo a su fallecido amigo en las redes sociales.

"Descansa en paz, Punch. Sé que ahora nos observas desde un lugar mejor", escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto suya abrazando a su amigo.

El bonito gesto de Tyga tiene aún más significado teniendo en cuenta que siempre se ha resistido a compartir momentos de su vida privada en las redes sociales porque prefiere mantener el misterio en torno a su día a día.

"Solo me gusta que la gente sepa lo que yo quiero que sepa. Nadie sabía realmente lo que andaba haciendo Tupac. Por eso es un icono... No puedes vivir tu vida levantándote cada mañana y pensando: ¿Qué está diciendo la gente de mí? Así no sería capaz de seguir siendo creativo", afirmaba Tyga en una entrevista a la revista DuJour.