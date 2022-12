El príncipe Guillermo es más sensible desde que es padre

Desde la llegada al mundo del pequeño príncipe Jorge --nacido el pasado 22 de julio--, el príncipe Guillermo ha notado un gran cambio en su personalidad, como si su sensibilidad se hubiera agudizado.

"Ahora que soy padre he desarrollado un instinto más protector y también una mayor sensibilidad. Las últimas semanas han supuesto para mí una experiencia emocional distinta, algo que nunca antes había sentido", confesó a Jane Treays en el documental 'New Father, New Hope' del canal ITV.

Esta sensibilidad que ahora forma parte del carácter del duque de Cambridge no se ciñe únicamente a la protección de su hijo --tercero en la línea sucesoria--, sino también a otros ámbitos que para él siempre han tenido una vital importancia: el medioambiente y la fauna.

"Aunque desde hace poco tiempo soy padre, me he dado cuenta de que ahora me afectan muchas más cosas; por ejemplo, cuando veo un video con mucho contenido emocional o también todo lo relacionado con la conservación del medioambiente. Es algo realmente poderoso. La fauna es muy vulnerable y también tengo un instinto protector hacia ella. Quiero defender lo que es más vulnerable y lo que necesita protección. Elefantes, rinocerontes y otros animales que están perseguidos no tienen voz para defenderse", afirmó con rotundidad.



Por: Bang Showbiz