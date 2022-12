El príncipe Enrique planea mudarse a Australia

El príncipe Enrique baraja ya lo que hará ahora tras decidir dejar las Fuerzas Armadas británicas, y su prioridad parece incluir "pasar mucho más tiempo en Australia", tras el viaje de cuatro semanas que tiene previsto comenzar el mes que viene por el país.

"No estaría nada sorprendido si Enrique se queda más tiempo en Australia. Estará viviendo y mezclándose con los australianos, y trabajando con la Fuerza de Defensa Australiana, lo que le servirá para tener una idea de cómo es la vida allí. Si puede encontrar algo que hacer allí, por ejemplo algún tipo de ayuda humanitaria militar, podría funcionar. Ya lo ha hablado con sus amigos y compañeros y les ha dicho que le gustaría irse allí", reveló una fuente al periódico Mail on Sunday.

Otro amigo del príncipe asegura que Enrique es un gran admirador de la vida australiana y ahora que no tiene novia en Reino Unido, no hay ninguna razón por la que no pueda mudarse a la isla.

"Le encantan las divertidas y cariñosas australianas y no ha nada que le retenga en Reino Unido", añadió el informante al mismo medio.

En 2003, el hermano del príncipe Guillermo estuvo trabajando como vaquero en una estación de ganado en Queensland, Australia, y no solo es un apasionado de esta tierra sino que también lo es de Sudáfrica.