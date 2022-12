El primer sencillo en solitario que se conoció de Zayn Malik es falso

La demo publicada por el productor musical Naughty Boy en la plataforma Soundcloud, 'I Won't Mind', no es el primer sencillo de la nueva carrera en solitario de Zayn Malik -quien anunció su decisión de abandonar One Direction el pasado miércoles-, sino un tema que grabó para su último disco junto al grupo británico, 'Four', y que finalmente fue descartado.

"Es importante que los fans sepan que no se trata de una canción en solitario de Zayn o de una representación de lo que pueda grabar en un futuro. Si se escucha con atención, se ve que está claramente escrita para One Direction pensando en su último álbum. No es nueva, y tampoco es un tema en solitario de Zayn", aseguró una fuente al periódico Daily Mail.

Aunque la joven estrella fue vista dirigiéndose al estudio de grabación junto al productor musical poco después de anunciar su salida de la banda, el representante de Naughty Boy -cuyo verdadero nombre es Shahid Khan- ha confirmado que el polémico sencillo no es en realidad material inédito de Zayn.

"Naughty Boy y Zayn compusieron y grabaron la canción como parte del contenido del disco de One Direction del año pasado", confirmó su portavoz al medio anterior.

Por su parte, Naughty Boy emocionó a todos los fans de Zayn al publicar un tuit junto a un enlace que redirigía a la primera supuesta canción en solitario del joven, junto al mensaje: "Dejemos que la música hable por nosotros. Dadnos las gracias más adelante".

Por: Bang Showbiz