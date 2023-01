El primer idioma de Jencarlos Canela es el inglés

A pesar de que gran parte de su carrera profesional se ha desarrollado en las telenovelas y en la industria musical latina, el primer idioma de Jencarlos Canela -que actualmente protagoniza la serie 'Telenovela' junto a Eva Longoria- siempre ha sido y será el inglés.

"Mira, yo he nacido y me he criado en Estados Unidos. Me siento orgulloso de ser latino, pero por mucho que me sienta latino, soy estadounidense. Soy las dos cosas al 100%. Y poder actuar y cantar ahora en mi idioma, que es el inglés porque he nacido aquí, es una gran satisfacción y un sueño hecho realidad", confesó el intérprete en una entrevista a Los Angeles Times.

Sin embargo, el polifacético artista es capaz de hablar español con gran soltura y sin acento gracias a su padre.

"Mi mamá se crió en California y nos hablaba en inglés, pero mi papá llegó siendo adolescente de Cuba y nos hablaba en español. Además, mi carrera se ha desarrollado primordialmente en el ambiente latino, y las telenovelas también te ayudan a perfeccionar el idioma. Por lo tanto, nunca perdí el español gracias a mi trabajo y a mi familia", explicaba en una entrevista a Hoy Los Angeles.