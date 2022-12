El padre de Louis Tomlinson quiere formar parte de la vida de su futuro nieto

El padre del cantante de One Direction Louis Tomlinson, Troy Austin, mantiene una tensa relación con su hijo desde que se separó de la madre del joven cuando este tenía apenas cinco años, tras lo cual el contacto entre ellos fue mínimo porque vivían en extremos opuestos de Reino Unido. Sin embargo, Troy espera que Louis -con quien no se habla desde que mantuvieron una fuerte discusión telefónica hace tres años- se muestre más receptivo a retomar el contacto ahora que está esperando su primer hijo con la estilista Briana Jungwirth.

"Quiero estar involucrado en la vida de mi nieto. Me perdí la vida de Louis y quiero compensárselo. Definitivamente es el momento de intentar cerrar viejas heridas, la vida es muy corta", señala Troy, que actualmente trabaja en un hotel, al periódico Daily Mirror.

Publicidad

Quien no se ha mostrado tan positiva ante la noticia de que Louis y Briana vayan a tener un hijo juntos a pesar de que no mantienen una relación sentimental es la madrastra de la joven, Karen Lawrence, que teme que la fama del cantante acabe arruinándole la vida a su hijastra, que está embarazada de tres meses

"Estoy estresada por toda la mi*rda que he leído en internet en medio de la noche. Estoy emocionada por todos nosotros, ya sabes, aunque es algo inusual y muy extraño. Pero anoche en medio de todos esos nervios me dije a mí misma que no iba a mirar atrás porque todo es demasiado raro estos días, todas esas cosas que están diciendo en Twitter, es una locura", declaraba Karen al periódico Daily Mail.

Por: Bang Showbiz