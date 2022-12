El novio de Paulina Rubio critica la pensión de manutención que recibe Colate

A Paulina Rubio acaba de surgirle un nuevo defensor en el enfrentamiento que mantiene con su exmarido Nicolás Vallejo-Nágera desde su separación en 2012: su actual novio, el cantante Gerardo Bazúa, quien no comprende por qué su chica tiene que pasarle una pensión mensual de 10.000 dólares al empresario español.

"Yo sé quién soy, y eso es lo más importante: que tengo muy claros mis valores. Te puedo decir que no se vale, porque cada quien tiene su vida y por qué tiene que declararle tanto ella a este tipo", aseguró el intérprete ante los medios en el estreno de la película 'Los 33' en México.

Gerardo no ha podido resistirse a comparar de paso la actitud de Colate -que recientemente interpuso una demanda en Miami solicitando conocer el estado financiero de la que fue su mujer- con la suya propia como padre.

"Yo tengo dos hijos y siempre estoy luchando por ellos, por mandarles dinero y porque no les falte de nada. Yo miro por los míos y hasta miro por el que es mío pero que no es de mi sangre, porque lo quiero muchísimo", añadió.

A pesar de las últimas acciones judiciales emprendidas por Colate para reclamarle a Paulina el supuesto impago de su pensión de manutención durante tres meses, él afirma que nada le gustaría más que poder enterrar el hacha de guerra con ella.

"Estoy deseando firmar la paz, porque no soy guerrero. Por mí no haría todas estas cosas... Tenemos unos acuerdos y unos viajes... son complicaciones. Pasa en los divorcios un poco complicados. El nuestro, como es más público y hay partes interesadas en crear polémica... Yo me entero de muchas cosas por la prensa", confesaba Colate a La Otra Crónica del periódico El Mundo.

