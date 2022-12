El 'método' Pattinson: ignora a aquellos que te hacen daño

A quien fuera protagonista de 'Crepúsculo' no le es fácil perdonar, por lo que cuando alguien le hace daño corta por lo sano: alejando de su vida a aquellos que no han sabido comportarse adecuadamente.

"Nunca necesito perdonar, ni espero que la gente lo haga. Catalogo a las personas en función de sus acciones. Realmente no me importa si está bien o mal lo que hacen, les concedo el beneficio de la duda. Pero si hacen algo ante lo que no tengo tiempo para enfrentarme, simplemente dejo de dirigirles la palabra. Aunque realmente no hay muchas cosas que me molesten", aseguró el actor a la revista australiana Sunday Style.

Pero pese a que escuchándole pudiera parecer duro para con los que le rodean, Pattinson no cree que sea así. Es más, destaca su lado detallista y su acertado sentido del gusto al regalar.

"Soy muy sensible y me gusta tener gestos importantes. También eso es producto de mi ego. Me gusta regalar cosas a la gente y creo que soy el mejor regalando, pero solo porque lo que hago es comprar cosas como si fueran para mí, aunque sean cosas que daré luego a otra persona", explicó.

Por: Bang Showbiz