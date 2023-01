El médico personal de Charlie Sheen: 'Charlie no tiene sida, es VIH positivo'

Durante su intervención en el programa 'Today' en la que ha revelado que es VIH positivo, Charlie Sheen ha estado acompañado por su médico personal, Robert Huizenga, para que este explicara la diferencia que existe entre la condición del actor y una persona enferma de sida.

"Charlie no tiene sida. El sida es una condición causada por el virus del VIH, que ataca fuertemente al sistema inmunológico y te hace susceptible de padecer cánceres e infecciones raras. Charlie no tiene nada de eso, está sano, no tiene sida. Charlie ha contraído el virus VIH. Se le puso inmediatamente un tratamiento a base de fuertes medicamentos antivirales que ha suprimido el virus -desafortunadamente aún no tenemos una cura- hasta el punto de que está absolutamente sano desde ese punto de vista. Mi mayor preocupación respecto a Charlie como paciente son sus problemas con el alcohol y las drogas y la depresión que le pueda causar la enfermedad más que lo que el virus VIH podría hacer en términos de acortar su vida, porque no la acortará", explicó el doctor Huizenga.

Durante su intervención en el programa, el médico también ha asegurado que es casi imposible que la estrella de Hollywood contagie el virus a una de sus parejas sexuales siempre y cuando mantenga relaciones con protección.

"En el caso de los individuos que reciben un tratamiento óptimo, que tienen una carga viral prácticamente indetectable y que usan protección [en sus relaciones sexuales] de manera responsable, [las probabilidades] son increíblemente bajas. Es muy raro que transmitan el virus. No podemos decir que exista un 0% de probabilidades, pero es un número muy, muy bajo", añadió.

A pesar de sus antiguos problemas de adicciones, el actor -que toma cuatro pastillas al día como parte de su tratamiento- no se ha olvidado de tomar su medicación "ni una sola vez" desde que fue diagnosticado hace "aproximadamente cuatro años". A día de hoy, Charlie afirma que ya no consume drogas aunque sí continúa bebiendo "ocasionalmente", pero no descarta renunciar completamente al alcohol después de haberse "liberado" de un secreto tan abrumador en su entrevista.

"Puede que la libertad que he obtenido hoy me lleve a eso", afirmó Charlie.