¡El más romántico! Channing Tatum se deshace en halagos hacia su esposa por su cumpleaños

El actor Channing Tatum ha demostrado en innumerables ocasiones que, además de estar profundamente enamorado de su esposa, la también actriz Jenna Dewan, se esfuerza igualmente por mantener siempre viva la llama de su amor a través de toda clase de sorpresas y detalles con los que agasajar a su amada.

La última de estas incontables muestras de romanticismo tuvo lugar nada menos que este fin de semana, ya que el intérprete quiso celebrar por todo lo alto el 37 cumpleaños de su mujer organizando una breve escapada a México -concretamente a la turística zona del Cabo San Lucas- que llevó a la pareja a disfrutar de una agradable estancia marcada por las buenas temperaturas y las cristalinas aguas del golfo de California.

Aunque ha preferido no compartir imágenes de su agradable estancia en tierras mexicanas -cosa que sí ha hecho la intérprete-, el artista no ha dudado en hacer partícipes a sus seguidores de Instagram de tan señalada efeméride a través de un conmovedor mensaje con el que rendir un sentido homenaje a la mujer de su vida, a la que conoció hace más de diez años -y de la que se enamoró perdidamente poco después- en el set de rodaje de 'Step Up' (2006).

"¡Feliz cumpleaños, Jenna! Esta criatura es ya un año más bella, y la transformación que ha experimentado en este último año es más propia de los cuentos de hadas y de los relatos mágicos. Tu gracia y tu fuerza son cada día más intensos y, gracias a ellos, todo lo que está a tu alrededor crece y evoluciona. Y te estoy eternamente agradecido por las enseñanzas que me has dado. Feliz día, mi amor", reza la enternecedora felicitación publicada por Channing en Instagram, y que se ha visto ilustrada con una foto de la atractiva artista en blanco y negro.

Por su parte, la extrovertida Jenna sí que documentado con todo tipo de detalle su placentera escapada de fin de semana, publicando varias instantáneas en su espacio personal que la retratan sacando el máximo partido a los rayos del sol en bikini, y presumiendo además de uno de los regalos más llamativos que le ha hecho su generoso marido.

"Este ha sido un año que jamás olvidaré. Ha sido hermoso y maravilloso, y también lleno de retos. Muchas gracias por vuestras felicitaciones, estoy segura de que todas las experiencias te sirven para crecer y, desde esta perspectiva, he de decir que la magia de la vida te acaba marcando el camino a seguir", ha reflexionado la actriz junto a una imagen que la retrata posando junto a la frase 'Feliz cumpleaños Jenna' que su marido, con quien tiene a la pequeña Everly (4), había escrito en la arena.

