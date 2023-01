El marido de Elton John define a Vladimir Putin como 'un hombre encantador'

David Furnish, marido de Elton John, ha definido al presidente ruso Vladimir Putin como "un hombre verdaderamente encantador" después de que este se pusiera en contacto con su famoso esposo para disculparse por la broma que le gastaron al cantante unos humoristas rusos hace unas semanas, cuando le llamaron haciéndose pasar por Putin. Ahora el mandatorio ruso está intentando encontrar tiempo para reunirse con Elton y discutir los derechos de los homosexuales en su país.

"Putin es encantador. Él y Elton hablaron por teléfono, el propio Kremlin lo ha confirmado. Ahora estamos intentando que haga un hueco en su agenda para que se encuentren cara a cara. Puede que eso sorprenda a más de uno, pero yo acepto a las personas tal y como son, y él fue encantador y muy educado por teléfono. Es un hombre verdaderamente encantador. Esto no va sobre política, a mí no me interesa la política, va sobre humanidad", explicó David al periódico Daily Mirror.

El pasado mes de septiembre los humoristas Vladimir Krasnov y Alexei Stolyarov consiguieron engañar a Elton y mantener una conversación telefónica de diez minutos con él durante la que el artista accedió a asistir a un desfile del orgullo gay en Moscú y expresó su preocupación por la violencia que impera en Rusia contra la comunidad LGBT, solicitando además una reunión con el 'falso presidente' para intercambiar opiniones sobre el tema.

"Gracias, presidente Vladimir Putin, por ponerse en contacto conmigo para hablar por teléfono hoy. Tengo muchas ganas de verle cara a cara para discutir los derechos de los homosexuales en Rusia", escribió justo después de la llamada Elton en su cuenta de Instagram.

Tras la publicación del intérprete, los bromistas confirmaron que todo se trataba de un engaño y publicaron la grabación de la conversación telefónica en la televisión de su país y más tarde en YouTube. Sin embargo, Elton se tomó el "incidente" con buen humor y aprovechó para recordar a todos el grave problema que supone la homofobia en Rusia.

"Las bromas son graciosas. La homofobia no lo es. Si este desafortunado incidente ha ayudado a que este problema acuciante vuelva a ser una prioridad de la opinión pública, entonces me alegro de que me hayan gastado una broma", aseguró Elton en sus redes sociales.