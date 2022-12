El integrante de One Direction, Niall Horan, se disfrazó de Tom Cruise

El rubio de One Direction vistió un mono de aviador y gafas oscuras en un intento de parecer Maverick , el personaje que Tom Cruise interpretaba en la película 'Top Gun'. La original vestimenta la lució en el cumpleaños de la presentadora Laura Whitmore, celebrado ayer domingo en un local del este de Londres.

La presencia de Niall en la fiesta no extrañó a nadie, ya que el cantante y la presentadora se conocieron cuando One Direction saltó a la fama, y desde ahí no han hecho más que estrechar su amistad. Se llegó incluso a especular con una posible relación sentimental, pese a que Laura siempre lo ha negado, asegurando que estaba cansada de que le preguntaran por eso ya que Niall es solo "un niño".

"Preferiría que me preguntaras por cualquier otra persona, en lugar de por Niall, sinceramente. Nunca he salido con Niall. Es un niño. Lo más embarazoso de todo esto es que la gente cree que estuvimos juntos. Adoro a Niall, es encantador, pero yo tengo 28 años", aseguraba el año pasado a la revista Heat.

Fuente: Bang Showbiz

