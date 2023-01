El impresionante aspecto de Nikki Reed a un mes de dar a luz

A un mes de dar a luz a su primer retoño junto a Ian Somerhalder, una niña a la que han llamado Bodhi Soleil, la actriz Nikki Reed ha recuperado ya su impresionante figura previa al embarazo que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores de la esfera virtual, después de que ella misma compartiera una imagen en la que aparece luciendo un vientre plano y abdominales mientras practica acroyoga con su hermano mayor Nathan.

"Hey, hermanito, ten mucho cuidado con mi útero. Algo normal que decirle a tu hermano en pleno posparto", ha bromeado la intérprete junto a la fotografía en cuestión, en la que aparece realizando una aparentemente complicada posee. "Todo el crédito por esta fotografía va para mi madre, que aún cree que todo lo que hacemos es genial. ¡Gracias, mamá!".

Anticipándose a todos aquellos dispuestos a criticarla por no esperar el tiempo suficiente de reposo antes de retomar cualquier tipo de entrenamiento, Nikki ha aclarado que, por espectacular que pueda parecer la instantánea, en realidad se trata de una posee inofensiva que no hace más que estirar los músculos de la cadera, el abdomen y los tríceps.

"Aunque esto me haga sentir una tipa dura, si conocen un poco sobre cómo funciona el acroyoga, entonces saben que se trata de una postura básica para estirar. Ahora mismo no puedo hacer mucho más, pero mientras espero y me recupero, por qué no hacer cosas que me hagan sentir una supermujer con ayuda de mi hermano mayor. Gracias por una tarde maravillosa, Boog. Tengo muchísimas ganas de poder hacer movimientos más complicados contigo", ha añadido.

Pese a que ella haya querido restar importancia a su impresionante forma física, su hermano no ha dudado en aplaudirla por ello.

"¿Pueden creer el aspecto tan increíble que tiene? Les juro que ya está lo suficientemente en forma como para acompañarme si quisiera en el triatlón de San Diego del mes que viene", ha apuntado maravillado Nathan en su propio perfil.