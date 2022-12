El hijo pequeño de David Beckham utiliza sus colonias

Si de algo se siente orgulloso David Beckham en el terreno profesional, a parte de sus éxitos como futbolista, es de haber logrado crear una fragancia tan atemporal como 'Instinct' -su primera colonia-, capaz de gustar incluso al menor de sus hijos, Cruz (10).

"Muchas cosas han cambiado en diez años. Mi pelo -muchas veces-, mi manera de hablar y mi conocimiento sobre fragancias. Mis pantalones eran mucho más anchos antes, también. Pero ahora tengo casi 40 años y sigo utilizando 'Instinct'. Mi hijo pequeño tiene 10 años y también le encanta. Creo que conseguimos crear algo especial", reveló el exfutbolista a la revista HELLO!

Como icono de estilo mundial, David -padre también de Brooklyn (16), Romeo (12) y Harper (3) junto a su mujer Victoria- no puede evitar sentirse orgulloso de que los británicos presten cada vez más atención a su aspecto gracias a él.

"Creo que los hombres británicos se cuidan bastante a día de hoy y la gente dice que es en parte por mí, lo cual me hace sentirme orgulloso. Sé que puede parecer algo muy estudiado, pero nada de mi aspecto es planeado: ni mi peinado, ni mi barba. Todo depende de mi humor", aseguró el británico, que por el momento no tiene planeado deshacerse de su frondosa barba por muchas críticas que esté recibiendo: "Por el momento voy a aguantar con ella. Soy tauro, así que cuando la gente me dice que me queda fatal y que debería afeitarme, lo único que consiguen es que quiera conservarla".