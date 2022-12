El hijo menor de Peaches Geldof se encontraba con ella en el momento de su muerte

El hijo pequeño de Peaches Geldof y Tom Cohen se encontraba con su madre en el momento de su muerte el pasado lunes. Phaedra (11 meses) jugaba cerca de ella cuando su cuerpo fue descubierto por un amigo de la familia, quien se había acercado a la vivienda después de que se dieran cuenta de que la presentadora no contestaba al teléfono.

"Todos esperan que como Phaedra es tan pequeño no se haya enterado de lo que estaba pasando. Lo más importante es que él está bien. Resulta horrible para Tom no haber estado ahí, pero no se podía haber evitado", contó una fuente al periódico The Sun.

El marido de Peaches se encontraba de viaje con el mayor de sus hijos, Astala (23 meses), en el momento del suceso. Pero del más pequeño la devota madre nunca se separaba. Lo que ahora muchos creen que podrá servir de consuelo a la familia.

"Phaedra estaba la mayor parte del tiempo con ella. Incluso cuando ella dormía. Al menos pueden tener el consuelo de que no estaba sola cuando murió", señaló el informante.

Esta situación recuerda a la que se dio cuando Paula Yates -madre de Peaches- fue encontrada muerta en su casa de Londres en el año 2000 por una sobredosis de heroína. En aquel momento, su hija Tiger Lily -quien hoy tiene 17 años- jugaba cerca del cuerpo sin vida de su madre.

Este jueves el padre de la presentadora, Bob Geldof, visitó la casa de su hija en Kent (Inglaterra). Allí le esperaban los padres de Tom Cohen, Keith y Susan. Los dos hombres hablaron durante 20 minutos en el jardín de la vivienda antes de entrar a la casa, de donde el músico irlandés salió dos horas después con algunas de las pertenencias de su hija.

La causa de la muerte de Peaches sigue siendo "no concluyente".