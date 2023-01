El hijo de Nacho, del dúo Chino y Nacho, pide pañales como regalo de cumpleaños para donarlos

El cantante Nacho, del dúo Chino y Nacho, se siente extremadamente orgulloso de su hijo pequeño, Santiago, después de que el pequeño decidiera pedirles a los invitados a la fiesta por su tercer cumpleaños que, en lugar de regalarle juguetes, compraran pañales y medicamentos para donárselos a los niños del Hospital Oncológico Infantil de Caracas (Venezuela).

"De tanto hablar con Santi de las necesidades de otros niños y del agradecimiento que debe sentir por las bendiciones que le sobran, nos dijo: 'Mejor los regalos de mi fiesta se los damos a mis amiguitos de Venezuela, ¿verdad, mami?'. Así que Chompy [apodo cariñoso de su mujer] decidió pedirle a los invitados que, en vez de juguetes, llevaran pañales, PediaSure, Acetaminofén, entre otros insumos básicos, que tanto le hacen falta a los pacientes del Hospital Oncológico Infantil de Caracas. Recogimos una montaña de insumos que estaremos enviando en los próximos días. Gracias por sumarse a nuestra causa", escribió Nacho en su cuenta de Instagram.

En el vídeo publicado por Nacho -cuyo verdadero nombre es Miguel Ignacio Mendoza- en sus redes sociales para dar a conocer el bonito gesto de su hijo aparece el propio Santiago junto al montón de suministros que consiguió recaudar diciendo: "Ayer cumplí años y pedí de regalo pañales y medicinas para mis amigos de Venezuela. ¡Los quiero mucho!".

Para Nacho -que es padre de Miguel, además de Santiago, junto a su mujer Inger Devera, y de Diego Ignacio, fruto de una relación anterior- resulta muy importante inculcarles a sus hijos la importancia de ser buenas personas, por encima del apego a las posesiones materiales.

"Mi abuela decía: 'A mí no me gusta un muchacho que le dé asco la tierra, que no sepa andar descalzo, que le dé angustia ensuciarse'. Conozco gente que mantiene a sus hijos vestidos como muñequitos, y sin duda se ven hermosos de Gucci y Louis Vuitton. Entiendo que no es por vanidad, uno quiere que sus niños tengan todo lo mejor. A mí me preocupa más lo que puedan ser que lo que puedan tener. Podrán tener el mejor carro si trabajan duro, un armario lleno de las últimas colecciones de los mejores diseñadores del mundo. Ellos me han visto laborar, el ejemplo debería servir, pero creo que mi trabajo como padre es enseñarles a 'ser', no a 'tener'. Prefiero que un día me digan: 'Gracias por aportarle a nuestra felicidad' a que me digan: 'Gracias por aportarle a nuestro bolsillo'. 'Somos' felices aunque no lo 'tengamos' todo", explicaba recientemente el artista en sus redes sociales.