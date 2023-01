El hijo de Eugenio Derbez le regalará a su padre preservativos por Navidad

El joven Vadhir Derbez ha optado por ser práctico a la hora de elegir qué regalo hacerle a su padre, el actor Eugenio Derbez, estas navidades: una caja de preservativos para que no continúe ampliando la familia junto a su actual mujer, Alessandra Rosaldo, con quien hace 15 meses tuvo a su cuarta hija, Aitana.

"A mi papá, me da cosa decirlo: le voy a regalar unos condones, ¿no? Ya más familia con Aless para qué... O bueno, seamos más en la familia. ¿Cuántos quieren que seamos?", explicó divertido Vadhir en el programa '¡Es de Noche!' de la cadena Unicable, donde comentó en tono de broma lo mucho que ha cambiado la dinámica familiar desde el nacimiento de Aitana: "Desde que mi papá tuvo al nuevo bebé ya nada es lo mismo. La despensa no alcanza, la casa huele a pañales... ya no aguanto más. Yo solo quiero ir a Los Ángeles con el sueño de encontrar una güera con ojos azules que me mantenga".

Publicidad

A pesar de lo grande que es la familia Derbez, Eugenio -que es padre de Aislinn (28) y de José Eduardo (23) además de Vadhir (24) y Aitana- intenta reunir a todos sus hijos en fiestas.

"[Las Navidades] son peligrosas. Siempre tratamos de coordinarnos para vernos, pero como son un papá y cuatro mamás con cuatro hijos pues cada quien tiene que repartir la familia. Pero sí, hacemos tiempo. Tratamos de olvidarnos de todo cuando estamos juntos", añadió.

Los Derbez podrán aprovechar su reunión navideña para celebrar también el compromiso de Aislinn con el actor Mauricio Ochmann, por el que su hermano Vadhir ya ha felicitado a la pareja públicamente.

"Mi hermosa hermana Aislinn, que ya se nos casa. ¡Felicidades por ser tan talentosa y por ser un gran ser humano! Por ser mi cómplice en tantas babosadas y por ser una niña chiquita cuando estamos juntos. ¡Nunca cambies eso!", escribía Vadhir en su cuenta de Instagram.