El hijo de dos años de Tyra Banks ya habla tres idiomas

Ya desde antes de que llegara al mundo, resultaba evidente que el primer retoño de la modelo Tyra Banks junto a su pareja Erik Asla crecería en un ambiente bilingüe hablando tanto en inglés como noruego, los idiomas natales de sus respectivos progenitores, pero finalmente el matrimonio parece haber decidido ampliar aún más los horizontes lingüísticos de su retoño incluyendo el español en su educación.

"A mi hijo se le dan muy bien los colores. Tiene amigos en clase a los que todavía les cuesta pronunciar la palabra 'ro-jo', pero él ya se ha graduado a otros como plateado, rosa o dorado. También cuenta hasta 20 desde que tenía 18 meses. Es muy, muy listo. Y habla español, noruego e inglés", ha presumido orgullosa la antigua modelo en la presentación de la nueva temporada del programa 'America's Got Talent' celebrada en Los Ángeles.

"Es muy inteligente, pero también es pura energía, se tira por el suelo y la mayor parte del tiempo no me presta atención cuando le hablo", añadió acerca de la personalidad de su pequeño York.

Tras debutar en el popular concurso de talentos el año pasado sustituyendo a Nick Cannon en el papel de presentador, Tyra tenía sus dudas de si podría regresar para una nueva edición, debido a las dificultades que en un principio pensaba que encontraría a la hora de compaginar las grabaciones con su vida doméstica. Sin embargo, y para su propia sorpresa, volver al trabajo ha acabado resultándole más sencillo de lo que esperaba.

"Al principio me pareció que los horarios eran una locura, acabo llegando a casa a medianoche. Pero también es cierto que no tengo que estar en el plató hasta la una del mediodía, así que todavía dispongo de toda la mañana para estar con mi hijo. Si tuviera un trabajo en el que me tocara madrugar y acabara a las ocho de la tarde no le vería nunca, porque me tocaría marcharme de casa justo cuando él se levantara y al llegar estaría ya dormido", ha explicado acerca de su nueva rutina, que contempla abrazar de cara a la producción de los siguientes capítulos de su programa 'America's Next Top Model'.

Por: Bang Showbiz

