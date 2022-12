El hijo de cuatro años de John Travolta quiere 'trabajar' con él

El actor John Travolta -padre de Benjamin (4) y Ella (15) junto a su mujer Kelly Preston- no estaba seguro de si su pequeño era consciente de que tenía un padre famoso hasta que recientemente le confesó que le gustaría trabajar con él en el cine.

"Hace poco llevé a Benjamin a 'Toys 'R Us' y me dijo al bajar del coche y una vez subido al carrito, '¿por qué toda esta gente quiere mi foto?'. Yo no sabía si era consciente de que yo salía en películas o no. Y dijo: 'Bueno, ¡quizás te han visto en tus películas!'. Y continuó: '¡Quiero trabajar contigo!'. Así que ya veremos en lo que evoluciona esto. No quiero forzar nada", reveló durante su paso por el programa 'Late Show with David Letterman'.

A Travolta -cuyo hijo mayor Jett falleció en 2009- le encanta pasar tiempo con sus hijos, y el pequeño disfruta particularmente de los paseos que le da su padre en su nueva ranchera.

"Adora las rancheras. Por primera vez en mi vida he comprado un Dodge Ram rojo, le encanta cuando le doy vueltas en él. A [mi hija] Ella también le gusta", añadió.

Aunque Benjamin parece querer dedicarse al mundo del espectáculo, cuando su padre y Letterman le invitaron a pasar al escenario del programa, Benjamin se puso nervioso y salió de allí corriendo buscando los brazos de su madre.

Por: Bang Showbiz