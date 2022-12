El funeral de Peaches Geldof tendrá lugar en la iglesia donde se casó

El cuerpo sin vida de la modelo británica Peaches Geldof, que apareció muerta el pasado lunes en la casa que compartía con su marido Tom Cohen y sus dos hijos -Astala (23 meses) y Phaedra (11 meses)- en Kent (Inglaterra), será enterrado en la iglesia de Santa María Magdalena, en Davington. El mismo escenario donde la joven de 25 años fue bautizada, donde contrajo matrimonio, donde también se casaron sus padres Bob Geldof y Paula Yates, y donde su madre -fallecida en el año 2000 por una sobredosis de heroína- fue enterrada.

"Esa iglesia guarda las memorias más agridulces de la familia Geldof. Allí han vivido sus mejores y sus peores momentos", contó una fuente cercana.

La familia de Peaches, con sus hermanas Fifi (31), Pixie (23) y su hermanastra Tiger (17) a la cabeza, se ha congregado en la casa londinense de su padre para recordar a la joven y para consolar al destrozado padre, quien de tanto dolor no puede "operar con normalidad".

"Bob está tan afectado que no puede operar con normalidad. Fifi ha sido su apoyo. Ella es la mayor de las hermanas y cree que es su cometido ayudar a su familia a pasar por estos duros momentos. La fortaleza que está mostrando ha sido una inspiración para todos. Bob está profundamente dolido. Toda la familia está muy preocupada viendo cómo va a ser capaz de superarlo. Desde la muerte de Paula nunca volvió a ser el mismo y esto es algo aún más duro. Para él, Peaches era un recordatorio de todo lo bueno de Paula y ahora que ya no está, se encuentra abatido. Su novia Jeanne [Marine] está ayudando a Fifi a proteger a Bob. Están hablando del funeral porque Bob simplemente no puede hacerse cargo", añadió otro informante al periódico The Sun.

Tras el funeral, Jeanne planea llevar de viaje al extranjero a Bob para poder recordar a Peaches en privado.