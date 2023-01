El Fisgón captó la distancia entre las concuñadas Laura Tobón y Ana Beliza Mercado

Recordemos que ellas, además de colegas, son concuñadas, pues Laura es esposa del empresario Álvaro Rodríguez y el hermano de él, Santiago Rodríguez, es pareja de Ana Beliza. Lo particular del caso es que estando a menos de 10 metros, las vimos cada uno por su lado, un poco alejadas, como si no se hubieran visto. Luego, por fin se saludaron, de una manera respetuosa, cordial, pero no cercana. En otros eventos se les ha visto a estas hermosas mujeres más amigables entre ellas. ¿Habrá pasado algo o es pura impresión?

