El exmarido de Cheryl Cole es una persona 'ofensiva y hambrienta de fama'

Un miembro del equipo de la versión británica de 'The X Factor', Ian Royce, ha asegurado que el exmarido de Cheryl Cole, Jean-Bernard Fernandez-Versini, era una persona "ofensiva y hambrienta de fama".

"He leído que el X de Cheryl (no voy a nombrarle) quiere tres millones para mantenerse callado. Yo le digo: 'Que te j*dan, hombre horrible'. No es un hombre agradable. Ofensivo y con ganas de ser famoso, ojalá le hubiera dado un puñetazo en el backstage, pero me mantuve leal a Cheryl y permití que me tratara mal. Ataca el alma de Cheryl y tendrás que enfrentarte también a la mía. ¡Es familia! ¡Que te j*dan! Cheryl es un alma buena a la que no dejan de hacer daño. ¡No es un buen hombre! ¡Le vi fuera de cámaras y debería trabajar más duro para ser más parecido a Cheryl! Simplemente esto...", publicó en su cuenta de Twitter el pasado sábado.

Después de desahogarse, Royce especificó que sus críticas al comportamiento de Jean-Bernard Fernandez-Versini estaban basadas en su propia "experiencia".

"¿Desagradable? Me tragué su odio y temperamento en el backstage porque no podía decir nada. ¡Ahora sí! ¡Estoy diciendo que fue ofensivo conmigo! ¡Escuchad eso alto y claro! Solo hablo por mí mismo y en base a mi experiencia", añadió.

Por su parte, Jean-Bernard Fernandez-Versini eligió Instagram para contestar a Royce.

"Este es mi post acerca de lo que leí en Twitter. Él quiere asegurarse de que tiene un trabajo el próximo verano y está dispuesto a lo que sea por ello. Es un tío agradable. Le deseo lo mejor", escribió el francés, a lo que Royce respondió tajante: "¡JB ha hablado! ¿Un trabajo? Tengo una familia y tú en el backstage me hiciste sentir como una mi*rda. Que te j*dan x 2. Tengo algo llamado lealtad, JB. Date una vuelta, niño guapo. Tengo una gran memoria, lealtad y una amiga llamada Cheryl".

Cheryl y el empresario francés se casaron en Mustique en julio de 2014 tras unos meses de relación. Su ruptura se anunció en diciembre de 2015, pero se cree que habrían roto en el verano de ese mismo año.