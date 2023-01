El duro Noel Gallagher también tiene un lado tierno

Aunque el roquero Noel Gallagher lleva casado con la publicista Sara MacDonald -con quien tiene dos hijos, Donovan (8) y Sonny (5)- desde hace cuatro años, él sigue tan enamorado como el primer día de su mujer, que es su confidente más cercana y la persona con la que más disfruta pasando su tiempo libre.

"Sé que no es muy propio de una estrella del rock decir esto, pero la persona con la que más me gusta salir es con mi mujer. Es mi persona favorita para ir de vacaciones, con la que ir de cena y pasarme 12 horas en la mesa, y también para ir de fiesta. Ella significa todo para mí. Es una buena chica, j*der", cuenta el cantante en una entrevista a la revista Esquire.

La pareja se conoció en una fiesta en Ibiza en el "momento adecuado" de la vida del cantante.

"Se lo he dicho a Sara muchísimas veces: no hubiera durado ni diez minutos en los 90. El estilo de vida que reinaba en mi casa habría acabado con ella. Era demasiado guapa para los 90. Había demasiado caos, drogas y todo ese tipo de cosas. Simplemente la conocí en el momento adecuado: había dejado las drogas, mi primer matrimonio estaba prácticamente acabado, y ahí estaba ella. De todos los sitios posibles, en Ibiza. Se supone que en Ibiza solo tienes líos de una noche, no es un sitio al que vas y acabas con una novia, y mucho menos con una mujer y dos p*tos hijos", añade.

Parece que Noel -que es padre también de Anaïs (15), fruto de su primer matrimonio con Meg Mathews- ha contagiado su gusto por la fiesta a su mujer, y no duda en tomarle el pelo al respecto cuando Sara llega tarde a casa tras salir con sus amigos.

"¿Sabes a qué hora llegó mi mujer esta mañana? ¡A las seis y media! Salió con sus amigos. Me desperté esta mañana con una palmadita en la cabeza de mi hijo mayor. Miré el reloj y eran las seis y media y me dijo: 'Acaba de llegar'. Así que le dije: 'No voy a volver a hacer de tu relaciones públicas. No recibo nada a cambio'".