El bebé de Kourtney Kardashian no estaba planeado

La mayor de las famosas hermanas Kardashian vio a finales de la semana pasada cómo la prensa filtraba la noticia de que esperaba su tercer hijo con su marido, Scott Disick, -con quien lleva más de seis años de romance-, pero hasta el momento había preferido guardar un silencio absoluto porque estaba esperando al primer episodio de su nuevo programa de telerrealidad, 'Keeping Up With The Kardashians', para revelar que la llegada de un nuevo miembro de la familia ha sido toda una sorpresa, incluso para ella.

"Estoy embarazada y no estaba para nada planeado. Esto ha sido fruto de la casualidad y la verdad es que hace poco que lo sé. Llevo solo unas semanas de gestación, así que tenemos un largo camino por delante", explicó la estrella televisiva ante las cámaras de su espacio televisivo.

Antes de que los espectadores se pegaran a sus pantallas para escuchar los detalles de la noticia desde la misma fuente, la mediática Kim Kardashian se aseguraba de generar aún más expectación entre sus fans al confirmar en su cuenta de Twitter que su hermana compartiría en la serie todos los detalles de su nueva aventura maternal; un mensaje que dio pie a que los usuarios de la red social inundaran el muro de la celebridad en busca de respuestas.

"Esta noche Kourtney os contará todo lo que necesitáis saber sobre su embarazo, así que no os olvidéis de sintonizar esta noche el programa para conocer todos los detalles. Esta es la única forma que tendréis de enteraros de lo que ha pasado", escribió la estrella en su perfil de la plataforma virtual, ignorando por completo todas las preguntas que le dirigían sus admiradores.