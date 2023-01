El bebé de Chrissy Teigen y John Legend será niña

El matrimonio formado por la modelo Chrissy Teigen y el cantante John Legend ha acudido a sus perfiles de Instagram para compartir una imagen de la futura madre en la portada de Vogue Tailandia del próximo enero, revelando que la fotografía fue tomada el mismo día que descubrieron el género de su bebé, que será niña.

"¡Un par de minutos después de esta fotografía, John y yo nos enteramos de que íbamos a tener una niña!", escribió Chrissy junto a la imagen.

"La portada de Vogue Tailandia de Chrissy. Del día en el que supimos que estábamos embarazados de una niña", escribió por su parte John en su cuenta.

Pero no es una noticia nueva para la pareja porque John admitió a principios del mes que ya sabían el género del bebé.

"Sí, lo sabemos. He oído que los medios están publicando cosas. Pero ellos no lo saben, nosotros sí. Tienen un 50% de posibilidades de acertar. Puede que estén en lo cierto, o puede que no", comentó a The Insider.

Lo que no tiene aún claro la pareja es el nombre que pondrá al nuevo miembro familiar.

"Aún no tenemos nombre. Tenemos nuestro propio proceso de elección y pensamos en los nombres que signifiquen algo para nosotros. Algunos de ellos tienen origen familiar. Otros de ellos lo hacen por otras razones sentimentales. Lo decidiremos conforme a nuestros gustos y a que signifique algo para nosotros", añadió.