Como ya ha confesado ella misma en varias ocasiones, el secreto de la belleza de Jessica Alba no es otro que una buena hidratación de su piel. Y prueba de ello es que no se separa de su botella de agua ni siquiera para pasear por Nueva York. Además, la actriz no dudó en vestirse con un crop top, gafas de sol y el pelo recogido para sobrellevar mejor el calor veraniego.