El accidentado casting de Margot Robbie

La actriz Margot Robbie se encontraba de vacaciones en una remota isla de Croacia cuando le llamaron para las audiciones de la película 'Focus', por lo que cogió de inmediato un vuelo a Nueva York. Sin embargo, al llegar a su destino la línea aérea había perdido su equipaje por lo que tuvo que entrar de emergencia en Topshop a comprarse algo para evitar hacer la prueba en pijama.

"Eran las seis de la mañana. Había estado nadando y recibí una llamada diciendo que tenía que hacer una prueba con Will Smith al día siguiente en Nueva York. Me habían reservado vuelo para esa noche. Salía en 20 minutos. Al final esperé ocho horas, volé a Francia y de ahí a Nueva York. Así que llegué a la audición con zapatillas mojadas, pantalones cortos de algodón y camisa de pijama, lo único que tenía seco antes de que perdieran mi equipaje. Así que fui pero pensé que no podía encontrarme con Will en camisa de pijama. Entonces salí, cogí un top de Topshop y volví a entrar", cuenta la actriz en US Weekly.

Publicidad

Pero por si las cosas no podían ir a peor, el cansancio que llevaba acumulado tampoco le ayudó a sentirse segura: "Cuando llegué a Nueva York llevaba sin dormir como dos días".

Sin embargo, nada de esto pareció afectar a la imagen que dio a los productores, según contó la productora Denise Di Novi: "Estaba increíble. Sin maquillaje. Sin dormir. Increíble".