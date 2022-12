Eiza González quiere ser recordada por su carrera y no por su romance con Liam Hemsworth

Pese a estar viviendo una idílica relación junto a su compañero de reparto en la exitosa serie 'Abierto hasta el amanecer' D. J. Cotrona, la actriz Eiza González es muy consciente de que en la meca del cine muchos aún la recuerdan por ser la chica con la que Liam Hemsworth volvió al mundo de las citas tras su ruptura con la polémica Miley Cyrus, un detalle que no deja de provocarle cierta incomodidad al robarle protagonismo a su trabajo.

Sin embargo, y pese a lamentar haber saltado a la fama en Estados Unidos en esas circunstancias, la mexicana no duda en calificar al atractivo actor como un joven "caballeroso" con un musculatura capaz de hacer perder el sentido a cualquiera.

"¿Por qué iba a necesitar hablar de Liam Hemsworth? Sí, es un tipazo, todo un caballero, no veas lo grandote que está. Pero eso es todo, tengo mil millones de cosas más sobre las que hablar que no sean él. Es mi historia, a él lo respeto mucho, pero soy muy educada. Si fuera una trepadora social como otros sí hablaría de él, pero no tengo necesidad. Mañana saldrá otro rumor, alguien más comenzará a salir con otra persona y ahí se acaba todo. Lo único que importa es mi trabajo", declaró la joven intérprete a la revista Quién.

Lo cierto es que los inicios de Eiza en la industria estadounidense no han sido precisamente un camino de rosas, ya que además del acoso que sufrió por parte de ciertos medios de comunicación a raíz de su romance con Liam, la intérprete tuvo que enfrentar duras críticas por los cambios en su físico, consecuencia de las exigencias del guion de la serie que la ha lanzado a la fama, donde interpreta a una voluptuosa vampiresa. De hecho, Eiza quiso afear los comentarios de todos aquellos que se burlaron de su supuesta celulitis recordándoles su papel pionero como mujer latina que logra el éxito en Hollywood.

"Eiza ejemplifica el éxito de las latinas que poco a poco se van abriendo camino a nivel internacional gracias a su trabajo con reconocidos directores como Robert Rodríguez. Sin embargo, en lugar de reconocer sus méritos, lo único que hacen es criticar si la actriz tiene celulitis o no", se lee en un artículo del portal Actitud Fem que la actriz incorporó hace unas semanas a su perfil de Twitter.