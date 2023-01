Eddie Redmayne y Hannah Bagshawe esperan su primer hijo

El actor Eddie Redmayne (33) y su mujer Hannah Bagshawe (33) habrían comunicado a sus amigos y familiares que, tras un año de casados, están esperando su primer hijo.

"Eddie y Hannah están encantados y tremendamente emocionados. No quieren conocer el sexo del bebé pero no les importa decir a amigos y familiares que van a ser padres. Ha sido un gran año para Eddie tras casarse, ganar un Óscar y ahora ir a convertirse en padre", cuenta una fuente al periódico The Sun.

Publicidad

Mira también: Estos son los famosos que más hijos tienen

El británico -que ganó la estatuilla a mejor actor por su interpretación de Stephen Hawking en 'La Teoría del Todo'- fue visto el miércoles llevando la maleta de su mujer en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles antes de emprender viaje de vuelta a Reino Unido, donde pasarán la Navidad.

Todo apunta a que el bebé de la pareja nacerá el próximo mes de junio.

Por: bang Showbiz

Publicidad